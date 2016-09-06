الأسهم اليابانية ترتفع مع تراجع قيمة الين أمام الدولار

ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء، مع تراجع قيمة الين أمام الدولار وتقييم المستثمرين لمدى إمكانية اتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية من قبل البنك المركزي.

وتزايدت التكهنات بشأن احتمالات اتخاذ مزيد من الإجراءات التحفيزية، عقب تصريحات محافظ بنك اليابان “هاروهيكو كورودا” بالأمس، والتي ترك فيها الباب مفتوحاً للتأويل حول الاتجاه المقبل لسياساته النقدية.

بينما عاود الين الهبوط مجدداً أمام الدولار، بعد تصريحات مستشار رئيس الوزراء الياباني “كويتشي هامادا” والتي طالب خلالها محافظ البنك المركزي بانتظار قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة الأمريكية قبل اتخاذ أي إجراء.

وانخفضت العملة اليابانية أمام الدولار بنسبة 0.2% إلى 103.60 ين في تمام الساعة 09:39 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر “نيكي” الياباني بنسبة 0.3% إلى 17081 نقطة، فيما ارتفع مؤشر “توبكس” بنسبة 0.7% إلى 1352 نقطة.

تعليقات

comments