الأسهم اليابانية ترتفع مع انخفاض قيمة الين مقابل الدولار

ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام التداولات، للمرة الأولى خلال ثلاث جلسات، مع انخفاض قيمة الين مقابل الدولار لأول مرة خلال 8 أيام، ومع هدوء المخاوف بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر “نيكي” الياباني بنسبة 0.45% إلى 18894 نقطة، فيما ارتفع مؤشر “توبكس” بنسبة 0.3% إلى 1513 نقطة.

وجاء ذلك تزامناً مع انخفاض العملة اليابانية مقابل الدولار بنسبة 0.55% إلى 113.22 ين في تمام الساعة 09:41 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وعادة ما يعزز انخفاض الين من مكاسب الأسهم لا سيما تلك المرتبطة بالشركات المصدرة، إذ يجعل ذلك منتجاتها أكثر تنافسية في الأسواق الخارجية.

وارتفع سهم “توشيبا” في نهاية التداولات بنسبة 2.4% إلى 288.4 ين، بعدما أفادت صحيفة “نيكي فاينانشال ديلي” بأن الشركة تدرس فصل أعمال أشباه الموصلات وبيع حصة من الوحدة لصالح “ويسترن ديجيتال”.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية خلال كلمة لها الثلاثاء، إن خطتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي ستعرض على البرلمان، مضيفة أنها تسعى لشراكة متساوية مع دول الاتحاد.