الأسهم اليابانية ترتفع مدعومة بتراجع الين أمام الدولار

share on:
الأسهم اليابانية

ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تداولات اليوم الأربعاء، مدعومة بتراجع قيمة الين أمام الدولار ورغم صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.

وانخفضت العملة اليابانية أمام الدولار الذي ارتفع بنسبة 0.2% إلى 103.18 ين في تمام الساعة 09:34 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وهو ما دعم مكاسب المصدرين.

وكشفت البيانات في اليابان عن استقرار معدلات الناتج الصناعي في يوليو/ تموز، بينما كانت تشير توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 0.8% بعد ارتفاعها في يونيو/ حزيران بنسبة 2.3%.

وفي ختام التداولات ارتفع مؤشر “نيكي” الياباني بنسبة 1% إلى 16887 نقطة، كما ارتفع مؤشر “توبكس” بنسبة 1.3% إلى 1329 نقطة.

وارتفع سهم شركة “تويوتا” بنسبة 0.8% إلى 6238 ين (60.46 دولار)، كما ارتفع سهم شركة “نيسان” بنسبة 1.2% إلى 1015 ين (9.84 دولار)، فيما ارتفع سهم شركة “كانون” بنسبة 2% إلى 2964 ينا (28.73 دولار).

تعليقات

comments

Tags:ارتفاعالأسهم اليابانيةالدولار
share on:
وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

Related Posts

qna_usa_stock-market-210720
share
  • /

976966_424822
share
  • /

share on: