الأسهم اليابانية ترتفع عقب خطاب “يلين”

أغلقت مؤشرات الأسهم اليابانية على ارتفاع في ختام تداولات اليوم الإثنين، في أول جلسة عقب خطاب رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جانيت يلين” والذي أكدت خلاله أن المناخ بات مناسباً لرفع أسعار الفائدة، وهو ما تسبب في تراجع قيمة الين أمام الدولار.

من جانبه تعهد محافظ البنك المركزي الياباني “هاروهيكو كورودا” في كلمة له الجمعة، بتخفيف السياسات النقدية بشكل أكبر إذا لزم الأمر، قائلاً إنه سيدعم عمليات تحفيز الاقتصاد “دون تردد”.

وانخفضت العملة اليابانية أمام الدولار الذي ارتفع بنسبة 0.5% إلى 102.38 ين في تمام الساعة 09:35 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وفي ختام التداولات ارتفع مؤشر “نيكي” الياباني بنسبة 2.3% إلى 16737 نقطة، فيما ارتفع مؤشر “توبكس” بنسبة 2% إلى 1313 نقطة.

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