الأسهم الصينية ستجذب 400 مليار دولار بعد إدراجها في مؤشرات “إم إس سي آي”

ستتمكن الأسهم الصينية من جذب أكثر من 400 مليار دولار من التدفقات المالية عندما يتم إدراجها بالكامل في مؤشرات “إم إس سي آي”، وفقا لما ذكرته “بلاك روك” اليوم.

ويأتي هذا بعد أن قررت “إم إس سي آي” الأسبوع الماضي إضافة 222 سهمًا صينيًا إلى مؤشرها للأسواق الناشئة.

وقالت رئيسة قسم الأسهم الصينية لدى “بلاك روك” “هيلين تشو”: إن هذه الإضافة ليست سوى خطوة أولى لأن عامل الاندماج هو 5% فقط في الوقت الحالي، وذلك في مقابلة مع “إس إن بي سي”.

وأضافت: ولكن على المدى المتوسط ​​والطويل الأجل فإنه سيتم إدماج الصين بشكل كامل في المؤشرات، وعندما يحدث هذا الاندماج الكامل قد تشكل الصين أكثر من 40% مؤشر “إم إس سي آي” للأسواق الناشئة وعندها قد يكون هناك حوالي 400 مليار دولار من التدفقات المحتملة.

وأشارت “بلاك روك” وهي أكبر مدير للأصول في العالم في توقعاتها الاستثمارية لمنتصف العام إلى تفاؤلها بشأن الأسهم الصينية والائتمان على الرغم من البيانات الاقتصادية الأخيرة التي أظهرت نموا غير متكافئ في قطاعي الخدمات والتصنيع في البلاد.

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