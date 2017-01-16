الأسهم الصينية تغلق منخفضة

انخفضت الأسهم الصينية في ختام التداولات للجلسة الخامسة على التوالي، كما شهدت الأسهم في بورصة شنتشن –ثاني أكبر سوق للأسهم في البلاد- انخفاضاً بأعلى وتيرة في 10 أشهر قبل تقليص خسائرها في نهاية التداولات.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر “شنغهاي” المركب بنسبة 0.3% إلى 3103 نقاط بعدما تراجع بنسبة 2.2% في وقت سابق من التعاملات، ليواصل سلسلة خسائره لليوم الخامس على التوالي.

فيما انخفض مؤشر “شنتشن” المركب بنسبة 3.6% إلى 1851 نقطة، بعدما انخفض بنسبة 6.1% في وقت سابق من التعاملات، وهي أعلى وتيرة انخفاض منذ 29 فبراير/ شباط الماضي.

وانتابت المستثمرين حالة من القلق إزاء تسريع السلطات وتيرة الاكتتابات العامة الأولية، والتي بلغت بالفعل أعلى مستوى لها في 19 عاماً، وهو ما يزيد من إحجام السيولة عن الأسهم القائمة بالفعل.

ويأتي هذا الانخفاض المفاجئ خلال منتصف التعاملات تزامناً مع فترة من التقلبات تشهدها الأسواق المالية في الصين، حيث انخفضت أسعار السندات إلى مستويات قياسية في ديسمبر/ كانون الأول إلى جانب ارتفاع تكاليف التمويل.