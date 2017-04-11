الأسهم الصينية تغلق مرتفعة

ارتفعت الأسهم الصينية في ختام التداولات، متجاهلة المخاوف الجيوسياسية في آسيا التي قادت أغلب الأسهم في المنطقة للتراجع، ورغم تنامي مخاوف بشأن تقييد البنوك لعمليات الإقراض بناءً على مناشدة من السلطات التنظيمية.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر “شنغهاي” المركب بنسبة 0.60% إلى 3288 نقطة.

وأصدرت لجنة تنظيم أعمال البنوك الصينية “سي بي آر سي” الإثنين، مبادئ توجيهية جديدة تسلط الضوء على 10 أنواع من مخاطر الائتمان التي يجب إيلاؤها مزيدًا من الاهتمام من قبل المصارف.

وشملت القائمة المخاطر المتعلقة باستثمارات السندات، والإقراض بين المصارف، وإدارة الثروات، والعقارات، والتمويل عبر الإنترنت، فيما حثت اللجنة البنوك التجارية على توخي الحذر عند إصدار القروض، بعدما تعثرت عدة شركات مثقلة بالديون خلال الشهر الماضي.

ويترقب المستثمرون عددًا من البيانات المهمة التي ستصدر هذا الأسبوع وعلى رأسها، أسعار المستهلكين، والعرض النقدي، والقروض الجديدة.