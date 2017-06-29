الأسهم الصينية تغلق مرتفعة

ارتفعت الأسهم الصينية في ختام التداولات بالتزامن مع مكاسب القطاع المالي الذي شهد انتعاشًا على الصعيد العالمي، وفي ظل توقعات متفائلة بشأن أداء السوق المحلي خلال النصف الثاني من العام.

وفي نهاية الجلسة ارتفع مؤشر “شنغهاي” المركب بنسبة 0.45% إلى 3188 نقطة.

وقال مصرف “تشاينا كونستركشن بنك” في بيان له الأربعاء إن الزخم الذي تشهده سوق الأسهم في البر الرئيسي وفي هونج كونج سيتواصل خلال النصف الثاني وحتى نهاية العام.

وأضاف أن على المستثمرين أن يتحلوا بالذكاء خلال الأشهر القادمة، حيث إن الأسواق الآسيوية على وشك الارتفاع بما يشكل محطة رئيسية في مسيرة الأسهم.

وتأتي مكاسب الأسهم المالية على المستوى العالمي بعدما أعلن الاحتياطي الفيدرالي موافقته على زيادة توزيعات الأرباح للمؤسسات المالية الكبرى في الولايات المتحدة.

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