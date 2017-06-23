الأسهم الصينية تغلق مرتفعة

ارتفعت الأسهم الصينية في ختام التداولات، رغم المخاوف التي انتابت المستثمرين خلال الجلسة إزاء تشديد رقابة الهيئات التنظيمية، ووسط تكهنات بأن المكاسب جاءت مدفوعة بمشتريات الصناديق التابعة للدولة.

وفي نهاية الجلسة، تقدم مؤشر “شنغهاي” المركب بنسبة 0.35% إلى 3157 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.1%.

وتأثرت الأسهم في بداية تعاملات اليوم، عقب تقارير أفادت بأن لجنة التنظيم المصرفي وجهت البنوك بالتدقيق في عمليات الاقتراض التي تجريها بعض الشركات الكبرى مثل “Anbang Insurance” و”Dalian Wanda”.

وقفزت أسهم الشركات الكبرى الصينية هذا الأسبوع لأعلى مستوياتها منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 2015، عقب قرار “إم إس سي آي” بضم الأسهم المحلية الصينية لمؤشرها للأسواق الناشئة.

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