الأسهم الصينية تغلق مرتفعة

ارتفعت الأسهم الصينية في ختام التداولات للجلسة الثانية على التوالي، مع مكاسب القطاع المصرفي وشركات التأمين، وفي ظل انحسار مخاوف المستثمرين إزاء تشديد القيود التنظيمية.

وفي نهاية الجلسة ارتفع مؤشر “شنغهاي” المركب بنسبة 0.20% إلى 3140 نقطة.

وتأتي هذه المكاسب متسقة مع مسار الأسهم العالمية التي شهدت تقدمًا قويًا هذا الأسبوع عقب إتمام الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وهو ما دفع المؤشر الأمريكي “نازداك” إلى مستوى قياسي بنهاية تعاملات الثلاثاء.

كما جاءت مكاسب الأسهم مدعومة بتحسن آفاق النمو العالمي والأمريكي تحديدًا، مع ترقب إعلان الرئيس “دونالد ترامب” عن خطط الإصلاح الضريبي التي يعتزم تطبيقها، حيث من المتوقع أن تشهد الضريبة على الشركات في الولايات المتحدة انخفاضًا كبيرًا.

من ناحية أخرى، تعهد الحزب الشيوعي الحاكم الثلاثاء، بحفاظ الصين على اتباع سياسات مالية ونقدية حكيمة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء “شينخوا”.