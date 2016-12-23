الأسهم الصينية تسجل خسائر للأسبوع الثالث

انخفضت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام التداولات، مسجلة خسائر للأسبوع الثالث على التوالي، مع خسائر القطاع المالي والعقاري وفي ظل مخاوف من آثار رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وهبط مؤشر “شنغهاي” المركب في نهاية التداولات بنسبة 0.95% إلى 3110 نقاط، مسجلاً خسائر أسبوعية بنحو 0.4%.

وتراجعت أسهم الشركات العقارية للجلسة العاشرة على التوالي، مسجلة أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس/ آب 2015.

وبينما ترقب المستثمرون حول العالم المزيد من إجراءات التيسير عقب تصويت بريطانيا لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مؤخراً متوقعاً وتيرة أسرع لزيادتها خلال العام القادم كما شدد بنك الشعب الصيني سياساته النقدية.

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن بعض المدن الرئيسية في الصين فرضت قيوداً إضافية على شراء الوحدات السكنية، فيما قالت تقارير أخرى إن السلطات التنظيمية تعتزم تشديد الرقابة على منتجات شركات التأمين المباعة عبر الإنترنت.