“الأسهم الصينية” تستقر في ختام التعاملات

استقرت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام تداولات اليوم الجمعة، لكهنا حققت خسائر أسبوعية، وسط مخاوف من تدخل الحكومة لمواجهة المضاربات في أسواق المال.

وتعرضت أسهم القطاع العقاري لضغوط هبوطية خلال الأسبوع الماضي، في ظل سعي الحكومات المحلية في شنغهاي وبكين وتينجان لوضع معايير جديدة لأسعار المنازل وتهدئة وتيرة صعودها القوية.

وتبحث سلطات “شنغهاي” فرض مزيد من القيود قد تشمل القروض العقارية وقروض شركات التطوير، لمواجهة ارتفاع الأسعار التي قفزت بنسبة 27% خلال يوليو/ تموز الماضي.

وفي نهاية التداولات استقر مؤشر “شنغهاي” عند مستوى 3070.3 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.2%.

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