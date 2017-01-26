الأسهم الصينية ترتفع فى ختام التداولات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام التداولات للجلسة الخامسة على التوالي، مسجلة مكاسب شهرية قبيل عطلة العام القمري الجديد التي تبدأ غداً الجمعة وتستمر لمدة أسبوع.

وفي نهاية الجلسة ارتفع مؤشر “شنغهاي” المركب بنسبة 0.3% إلى 3159 نقطة، معززاً مكاسبه الشهرية إلى حوالي 1.6%.

وأصدر البنك المركزي الصيني تعليماته للمصارف بتشديد إجراءات منح القروض خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب ما أوردته “بلومبيرج” عن مصادر على دراية بالأمر.

وأفادت تقارير إخبارية بتراجع مدفوعات اليوان الخارجية خلال ديسمبر/ كانون الأول، في إشارة على نجاح الخطوات الحكومية التي قطعت في سبيل تقليص حجم الأموال الخارجة من البلاد.

وتشهد الصين عطلة رسمية على مدار أسبوع يبدأ غداً الجمعة ومن المقرر أن تغلق سوق الأسهم والسندات طيلة هذه المدة، احتفالاً بقدوم العام القمري الجديد.