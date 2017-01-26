الأسهم الصينية ترتفع فى ختام التداولات

share on:

ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام التداولات للجلسة الخامسة على التوالي، مسجلة مكاسب شهرية قبيل عطلة العام القمري الجديد التي تبدأ غداً الجمعة وتستمر لمدة أسبوع.

وفي نهاية الجلسة ارتفع مؤشر “شنغهاي” المركب بنسبة 0.3% إلى 3159 نقطة، معززاً مكاسبه الشهرية إلى حوالي 1.6%.

وأصدر البنك المركزي الصيني تعليماته للمصارف بتشديد إجراءات منح القروض خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب ما أوردته “بلومبيرج” عن مصادر على دراية بالأمر.

وأفادت تقارير إخبارية بتراجع مدفوعات اليوان الخارجية خلال ديسمبر/ كانون الأول، في إشارة على نجاح الخطوات الحكومية التي قطعت في سبيل تقليص حجم الأموال الخارجة من البلاد.

وتشهد الصين عطلة رسمية على مدار أسبوع يبدأ غداً الجمعة ومن المقرر أن تغلق سوق الأسهم والسندات طيلة هذه المدة، احتفالاً بقدوم العام القمري الجديد.

Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  الأسهم #الأوروبية تبدأ التداولات على تراجع
Tags:الأسهم الصينيةبورصةمؤشر
share on:
ولاء على

ولاء على

اخبار ذات صله

share
  • /

الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

share
  • /

ارتفاع الأسهم الأوروبية فى مستهل التداولات

الأسهم الصينية ترتفع فى ختام التداولات

الأسهم اليابانية ترتفع مع تفاؤل المستثمرين

share on: