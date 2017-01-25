الأسهم الصينية ترتفع فى ختام التداولات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام التعاملات، مع مكاسب منتجي السلع الأساسية مع تكهنات بتواصل انتعاش أسعار المعادن، ووسط تراجع قيم التداول إلى أدنى مستوياتها في سنتين قبل عطلة العام القمري الجديد التي تمتد طيلة أسبوع بدءًا من الجمعة.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر “شنغهاي” المركب بنسبة 0.20% إلى 3149 نقطة، وعزز مكاسبه هذا الشهر إلى 1.3% مع ارتفاع قيمة اليوان وتحسن المؤشرات الاقتصادية الصينية.

تقدم أسواق المال الصينية أداءً مميزاً خلال يناير/ كانون الثاني الجاري مقارنة بما كانت عليه خلال ديسمبر/ كانون الأول الذي شهد مبيعات قياسية للسندات وانخفاض قيمة اليوان وتصنيف الأسهم الصينية بين الأسوأ أداءً على مستوى العالم.

وأبدت جهود الدولة لوقف تدفقات رؤوس الأموال للخارج نجاحاً خلال الفترة الماضية، حيث سجلت البنوك الشهر الماضي صافي تدفقات نقدية داخلة إلى حساب رأس المال للمرة الأولى منذ خفض قيمة اليوان في أغسطس/ آب عام 2015.