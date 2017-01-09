الأسهم الصينية تحقق أعلى إغلاق خلال شهر

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام التداولات، مسجلة أعلى إغلاق في شهر، تزامناً مع تصريحات من مسؤولين في البنك المركزي رجحت عدم لجوء صانعي السياسات لفرض المزيد من القيود حول حركة الأموال.

وفي نهاية الجلسة ارتفع مؤشر “شنغهاي” المركب بنسبة 0.55% إلى 3171 نقطة، وهو أعلى إغلاق خلال شهر.

وقال مستشار بنك الشعب الصيني “فان قانغ” إن الإجراءات التي اتخذتها السلطات النقدية مؤخراً للحد من تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج كانت فعالة ولا يوجد حاجة لفرض المزيد من القيود.

وأضاف  لـ”بلومبيرج” أن الأمور في طريقها للتوازن حالياً، مؤكدا في الوقت ذاته أنه رغم استجابة السوق لهذه الإجراءات فإن البنك المركزي لن يتخلى عن سياسات التدخل بشكل تام خلال المرحلة الراهنة.

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