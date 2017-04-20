الأسهم التركية تغلق عند أعلى مستوياتها في أربعة أعوام

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ارتفعت مؤشرات الأسهم التركية خلال تداولات الخميس إلى أعلى مستوى لها في أربعة أعوام، بدعم من سلسلة من البيانات الاقتصادية التي جاءت أفضل من المتوقع.

 

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر “بي آي إس تي 100” القياسي بنسبة 1.36% أو 1.235 ألف نقطة ليصل إلى 92.039 ألف نقطة، مسجلاً بذلك أعلى إغلاق له منذ 22 مايو/أيار عام 2013.

 

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات خلال الجلسة 4.8 مليار ليرة (حوالي 1.32 مليار دولار).

 

وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في تركيا بنسبة 5.1% على أساس شهري إلى 71.3 نقطة في أبريل/نيسان، وذلك بحسب ما أظهرته بيانات المعهد الإحصائي التركي.

 

وفي أسواق العملات، ارتفعت الليرة التركية أمام الدولار بنسبة 0.61% إلى 3.65 ليرة مقابل كل دولار، وذلك في تمام الساعة 07:58 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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Tags:الأسهم التركيةبورصةمؤشر
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