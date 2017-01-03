الأسهم البريطانية ترتفع إلي أعلى مستوياتها على الإطلاق

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ارتفعت الأسهم البريطانية خلال أول جلسة تداول لها في العام الجديد إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مدعومة بصدور بيانات اقتصادية قوية في المملكة المتحدة.

وارتفع مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.4% إلى 7173 نقطة، في تمام الساعة 03:07 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما تجاوز 7200 نقطة وهو مستوى قياسي جديد.

وبلغ المؤشر البريطاني مستوى قياسيا عند إغلاق آخر جلسات عام 2016، حيث سجل 7142 نقطة، لكنه تخطى هذا المستوى خلال تداولات اليوم بفضل تحسن نشاط المصانع.

وجاءت هذه المكاسب مدعومة بالارتفاع غير المتوقع في نشاط قطاع الصناعات التحويلية، حيث قفز مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 56.1 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 30 شهراً.

ويخشى محللون من أن يكون هذا الارتفاع إشارة تحذير إلى احتمال حدوث تقلبات قوية في الأسواق خلال العام الجديد، لا سيما في ظل المخاوف من تزايد الإجراءات الحمائية حول العالم.

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Tags:أسهمالأسهم الأوربيةالأسهم البريطانية
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امل صبرى

امل صبرى

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