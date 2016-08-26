الأسهم الأوروبية تهبط للجلسة الثانية على التوالي

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات اليوم الجمعة للجلسة الثانية على التوالي، في ظل ترقب المستثمرين لخطاب رئيسة الاحتياطي الفيدرالي “جانيت يلين” اليوم.

ويتطلع المستثمرون لاستخلاص أي أدلة من خطاب “يلين” اليوم حول إمكانية رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام والتوقيت الملائم لذلك، حيث تتزايد التوقعات حول إمكانية زيادة الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي خلال الشهر القادم.

وانخفض مؤشر “ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.3% إلى 341 نقطة في تمام الساعة 10:27 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وتراجع مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.2% إلى 6803 نقاط، كما تراجع مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.4% إلى 10491 نقطة، وتراجع أيضاً مؤشر “كاك” الفرنسي بنسبة 0.3% إلى 4392 نقطة.

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