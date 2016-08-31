الأسهم الأوروبية تنخفض مع خسائر قطاع التعدين

انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات اليوم الأربعاء، مع ترقب صدور بيانات اقتصادية مهمة في منقطة اليورو، ومع خسائر قطاع التعدين.

وفي ألمانيا، أظهرت البيانات الرسمية اليوم ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 1.7% خلال الشهر الماضي مقارنة بتوقعات تسجيلها لارتفاع بنسبة 0.5% فقط.

ويصدر في وقت لاحق من اليوم بيانات رسمية حول معدلات البطالة في منطقة اليورو، مع توقعات بانخفاضها إلى 10% خلال الشهر الماضي من 10.1% في الشهر السابق له.

وفي بداية التداولات، انخفض مؤشر “ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.2% إلى 344 نقطة في تمام الساعة 10:17 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وانخفض مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.3% إلى 6803 نقاط، كما انخفض مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.5% إلى 10603 نقاط، وانخفض أيضاً مؤشر “كاك” الفرنسي بنسبة 0.3% إلى 4444 نقطة.

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