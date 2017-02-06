الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات الاثنين وسط تزايد قلق المستثمرين إزاء التوترات السياسية في فرنسا والولايات المتحدة.

وفي نهاية الجلسة، انخفض “مؤشر ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.6% أو (-2.5 نقطة) إلى 361.6 نقطة.

وانخفض مؤشر “داكس” الألماني (-141 نقطة) إلى 11510 نقاط، كما تراجع مؤشر “كاك” الفرنسي (-47 نقطة) إلى 4778 نقطة، في حين انخفض مؤشر “فوتسي 100” البريطاني (-16 نقطة) إلى 7172 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم “يوني كريدت” بنسبة 6.8% مع ختام التداولات، وذلك رغم إعلان البنك الإيطالي عن بدء عملية بيع أسهم بقيمة 13 مليار يورو (14 مليار دولار)، في سعيه إلى إعادة هيكلة رأسماله.

كان رئيس المركزي الأوروبي “ماريو دراجي” قد صرح بأن البنك لا يرى أن اقتصاد منطقة اليورو ليس قوياً بما يكفي لسحب برنامج التيسير الكمي.