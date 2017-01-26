الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوياتها فى عام

ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات الخميس مستفيدة من انتعاش الأسواق الأمريكية.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.2% أو حوالي نقطة واحدة إلى 367.5 نقطة، مسجلاً بذلك أعلى إغلاق له منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2015.

وارتفع مؤشر “داكس” الألماني (+ 42 نقطة) إلى 11848 نقاط، بينما انخفض مؤشر “كاك” الفرنسي (- 10 نقاط) إلى 4867 نقطة، في حين تراجع مؤشر “فوتسي 100” البريطاني (- 3 نقاط) إلى 7161 نقطة.

يأتي ذلك وسط انتعاش في أسواق الأسهم الأمريكية قاد مؤشراتها الرئيسية أمس نحو تحقيق مستويات إغلاق تاريخية.