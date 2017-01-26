الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوياتها فى عام

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ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات الخميس مستفيدة من انتعاش الأسواق الأمريكية.

 

وفي نهاية الجلسة، ارتفع “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.2% أو حوالي نقطة واحدة إلى 367.5 نقطة، مسجلاً بذلك أعلى إغلاق له منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2015.

 

وارتفع مؤشر “داكس” الألماني (+ 42 نقطة) إلى 11848 نقاط، بينما انخفض مؤشر “كاك” الفرنسي (- 10 نقاط) إلى 4867 نقطة، في حين تراجع مؤشر “فوتسي 100” البريطاني (- 3 نقاط) إلى 7161 نقطة.

 

يأتي ذلك وسط انتعاش في أسواق الأسهم الأمريكية قاد مؤشراتها الرئيسية أمس نحو تحقيق مستويات إغلاق تاريخية.

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Tags:اسهمالأسهم الأوروبيةبورصة
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