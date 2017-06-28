الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

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تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الأربعاء، متأثرة بارتفاع اليورو إلى أعلى مستوياته خلال عام 2017 وسط مخاوف من احتمال اتجاه البنك المركزي الأوروبي إلى البدء في خفض برنامجه للتيسير الكمي.

 

وفي نهاية التداولات، انخفض مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بأقل من 0.1% أو 0.16 نقطة إلى 385.82 نقطة.

 

وتراجع مؤشر “فوتسي 100” البريطاني (- 46 نقطة) إلى 7387 نقطة، كما هبط مؤشر “داكس” الألماني (- 23 نقطة) إلى 12647 نقطة، بينما انخفض “كاك” الفرنسي (- 6 نقاط) إلى 5252 نقطة.

 

وبالنسبة للبيانات الاقتصادية،إرتفعت قروض القطاع العائلي بمنطقة اليورو بنسبة 2.6% على أساس شهري خلال مايو/أيار، مسجلة بذلك أكبر زيادة شهرية  منذ مارس/آذار 2009، وذلك وفقاً لما أظهرته بيانات البنك المركزي الأوروبي الصادرة الأربعاء.

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Tags:الأسهم الأوروبيةبورصةمؤشر
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