الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات الاثنين، على خلفية تنامي قلق المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي مع اتساع رقعة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية.

وفي نهاية التداولات، استقر مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي دون تغيير عند 381.25 نقطة.

وانخفض مؤشر “داكس” الألماني (-24 نقطة) إلى 12200 نقطة، كما تراجع مؤشر “كاك” الفرنسي (- 27 نقطة) إلى 5107 نقاط، في حين استقر مؤشر “فوتسي 100” البريطاني عند 7348 نقطة.

ويلتقي اليوم في إيطاليا وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى – الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وكندا وبريطانيا – فيما تسعى دول المجموعة إلى توضيح من الولايات المتحدة بشأن مجموعة من القضايا، وخاصة سوريا.

وفي فرنسا، بدأت اليوم الحملة الرسمية للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، ومن المقرر أن يصوت الناخبون في الدورة الأولى من الانتخابات المقرر عقدها في 23 أبريل/نيسان، بينما ستعقد الدورة الثانية في 7 مايو/أيار.