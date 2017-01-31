الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات الثلاثاء متأثرة بارتفاع اليورو، الأمر الذي أثر سلبياً على أسهم شركات التصدير، وسجل المؤشر القياسي أول خسائر شهرية منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي نهاية الجلسة، انخفض “ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.6% أو 2.4 نقطة إلى 360 نقطة، وسجل المؤشر القياسي خسائر في يناير/كانون الثاني بنسبة 0.4% عقب شهرين من المكاسب.

وانخفض مؤشر “داكس” الألماني (- 146.5 نقطة) إلى 11535 نقطة، كما انخفض مؤشر “كاك” الفرنسي (- 35 نقطة) إلى 4749 نقطة، في حين تراجع مؤشر “فوتسي 100” البريطاني (- 19 نقطة) إلى 7099 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم “دويتشه بنك” بنسبة 1.2% عند الإغلاق بعد أن أعلن البنك الألماني أنه يعتزم دفع 425 مليون دولار لصالح إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك و204 ملايين دولار إلى هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة مقابل تسوية تحقيقات تتعلق بتورط البنك في عمليات غسل الأموال في روسيا.

وارتفع اليورو بنسبة 0.8% إلى 1.0784 مقابل الدولار في تمام الساعة 08:41 مساءً بتوقيت مكة المكرمة عقب تصريحات مستشار “ترامب” التجاري بأن ألمانيا تستغل ضعف قيمة العملة الموحدة للإضرار باقتصاد بلاده وللحصول على مزايا تنافسية على حساب شركائها الأوروبيين.

وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، أظهرت البيانات الصادرة عن وكالة الإحصاءات الأوروبية “يوروستات”، نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.5% خلال الربع الأخير من العام الماضي.