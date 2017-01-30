الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات الاثنين وسط حالة من القلق تسود الأسواق عقب قرار الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بحظر دخول مواطني 7 دول ذات أغلبية إسلامية إلى الولايات المتحدة مما أثر سلباً على أداء قطاع شركات الطيران.

وفي نهاية الجلسة، انخفض “ستوكس يوروب 600” بأكثر من 1% أو -4 نقاط إلى 362.5 نقطة.

وانخفض مؤشر “داكس” الألماني (- 132 نقطة) إلى 11682 نقاط، كما انخفض مؤشر “كاك” الفرنسي (- 55 نقطة) إلى 4784 نقطة، في حين تراجع مؤشر “فوتسي 100” البريطاني (- 66 نقطة) إلى 7118.5 نقطة.

في الوقت نفسه، تراجع سهم “يوني كريدت” – أكبر بنك في إيطاليا من حيث الأصول – بنسبة 5.4% عند الإغلاق، وذلك عقب إعلان البنك الاثنين عن أن حجم رأسماله لن يفي بمتطلبات البنك المركزي الأوروبي الخاصة بعام 2016.

وتأثر قطاع السفر والطيران سلبياً اليوم بقرار الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بحظر مواطني سبع دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة.