الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات الاثنين للجلسة الثالثة على التوالي وسط حالة من القلق في الأسواق حول السياسات الحمائية التي يعتزم انتهاجها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.

وفي نهاية الجلسة، انخفض “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.4% أو 1.5 نقطة إلى 361 نقطة.

وانخفض مؤشر “داكس” الألماني (- 84 نقطة) إلى 11545 نقطة، كما تراجع مؤشر “فوتسي 100” البريطاني (- 47 نقطة) إلى 7151 نقطة، بينما انخفض مؤشر “كاك” الفرنسي (- 29 نقطة) إلى 4821 نقطة.

ووقع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” أمرا تنفيذياً بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ، ليفي بأول تعهد قطعه على نفسه خلال الحملة الانتخابية.