الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات الاثنين وسط إعادة تقييم من جانب المستثمرين لتصريحات رئيسة الفيدرالي بخصوص معدل الفائدة، وذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.1% أو بمقدار 0.5 نقطة إلى 343.2 نقطة.

وانخفض أيضاً مؤشر “داكس” الألماني (- 43 نقطة) إلى 10544.4 نقطة، كما تراجع مؤشر “كاك” الفرنسي (- 17.6 نقطة) إلى 4424 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “فوتسي 100” البريطاني (+ 21 نقطة) إلى 6838 نقطة.

يأتي ذلك بعد تصريحات رئيسة الفيدرالي “يلين” نهاية الأسبوع الماضي والتي أكدت خلالها على أن الأجواء المناسبة لرفع الفائدة قريباً قد زادت، مشيرةً إلى أن أداء سوق العمل قوي وأن معدل التضخم سوف يرتفع نحو المستهدف في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

وفي أسواق النفط، هبطت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.7% إلى 46.8 دولار للبرميل في تمام الساعة 07:08 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما انخفض خام “برنت” بنسبة 1.5% إلى 49.1 دولار للبرميل.

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