الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات الأربعاء مع ترقب المستثمرين قرار البنك المركزي غداً بخصوص معدل الفائدة وسط تكهنات بإمكانية توسيع حجم التيسير الكمي.

وفي نهاية التداولات، ارتفع مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.3% أو بمقدار نقطة واحدة إلى 350.5 نقطة.

وارتفع أيضاً مؤشر “فوتسي 100” البريطاني (+ 20.5 نقطة) إلى 6846.5 نقطة، كما ارتفع مؤشر “كاك” الفرنسي (+ 27.7 نقطة) إلى 4557.6 نقطة، في حين ارتفع مؤشر “داكس” الألماني (+ 66 نقطة) إلى 10753 نقطة.

وسوف يعلن البنك المركزي الأوروبي عن قراره بخصوص الفائدة يوم الخميس الثامن من سبتمبر/أيلول مع توقعات بتثبيتها عند 0.00% دون تغيير، ويلي القرار مؤتمر صحفي لرئيس البنك “ماريو دراجي”.

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