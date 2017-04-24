الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات الاثنين بعد ظهور نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية وتفاؤل المستثمرين بشأن فوز مرشح الوسط “إيمانويل ماكرون”.

وفي نهاية التداولات، ارتفع مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 2% أو 8 نقاط إلى 386 نقطة.

وارتفع مؤشر “فوتسي 100” البريطاني (+ 150 نقطة) إلى 7264 نقطة، كما قفز مؤشر “داكس” الألماني (+ 406 نقاط) إلى 12455 نقطة، في حين ارتفع مؤشر “كاك” الفرنسي (+ 209 نقاط) إلى 5269 نقطة.

وتقدم مرشح الوسط “ماكرون” على جميع المنافسين في الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية التي جرت أمس ليلتقي مرشحة اليمين “ماريان لوبان” في الجولة الثانية المنتظر انعقادها في السابع من مايو/أيار القادم.