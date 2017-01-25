الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات الأربعاء مدعومة بالقطاع المصرفي بالإضافة إلى صعود عدد من الأسواق العالمية.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 1.3% أو 4.6 نقطة إلى 366.6 نقطة، مسجلاً بذلك أعلى إغلاق له منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2015، وكذلك أكبر مكاسب يومية منذ التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وارتفع مؤشر “داكس” الألماني (+ 211 نقطة) إلى 11806 نقاط، كما ارتفع مؤشر “كاك” الفرنسي (+ 47 نقطة) إلى 4877 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “فوتسي 100” البريطاني (+ 14 نقطة) إلى 7164 نقطة.

وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، انخفض مؤشر “إيفو” لمناخ الأعمال في ألمانيا إلى 109.8 نقطة، مقارنة مع 111 نقطة خلال ديسمبر/كانون الأول.