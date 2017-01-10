الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات الثلاثاء وسط انتعاش في الأسواق الأمريكية بدعم من التفاؤل حيال النمو الاقتصادي العالمي عقب بيانات صينية.

وفي نهاية التداولات، ارتفع مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.1% أو 0.4 نقطة إلى 364 نقطة.

وارتفع مؤشر “فوتسي 100” البريطاني (+ 37.7 نقطة) إلى 7275.5 نقطة، كما ارتفع مؤشر “داكس” الألماني (+ 19 نقطة) إلى 11583 نقطة، في حين ارتفع مؤشر “كاك” الفرنسي (+ 0.6 نقطة) إلى 4888 نقطة.