الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات الأربعاء بدعم من تقارير النتائج الأعمال الفصلية للشركات بالإضافة إلى ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع “مؤشر ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.8% أو 3 نقاط إلى 363 نقطة.

وارتفع مؤشر “داكس” الألماني (+124 نقطة) إلى 11659 نقطة، كما ارتفع مؤشر “كاك” الفرنسي (+ 45 نقطة) إلى 4794 نقطة، في حين ارتفع مؤشر “فوتسي 100” البريطاني (+8.5 نقطة) إلى 7107 نقاط.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم شركة صناعة السيارات “فولكس فاجن” بنسبة 1.25% عند الإغلاق عقب موافقة الشركة الألمانية على دفع 1.26 مليار دولار، كتعويضات لمالكي السيارات المتضررة من فضيحة الانبعاثات الشهيرة.

وتترقب الأسواق صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي في أمريكا مع توقعات بتثبيت معدل الفائدة عند النطاق بين 0.50% و0.75% دون تغيير.