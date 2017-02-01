الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

share on:

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات الأربعاء بدعم من تقارير النتائج الأعمال الفصلية للشركات بالإضافة إلى ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي.

 

وفي نهاية الجلسة، ارتفع “مؤشر ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.8% أو 3 نقاط إلى 363 نقطة.

 

وارتفع مؤشر “داكس” الألماني (+124 نقطة) إلى 11659 نقطة، كما ارتفع مؤشر “كاك” الفرنسي (+ 45 نقطة) إلى 4794 نقطة، في حين ارتفع مؤشر “فوتسي 100” البريطاني (+8.5 نقطة) إلى 7107 نقاط.

 

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم شركة صناعة السيارات “فولكس فاجن” بنسبة 1.25% عند الإغلاق عقب موافقة الشركة الألمانية على دفع 1.26 مليار دولار، كتعويضات لمالكي السيارات المتضررة من فضيحة الانبعاثات الشهيرة.

 

وتترقب الأسواق صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي في أمريكا مع توقعات بتثبيت معدل الفائدة عند النطاق بين 0.50% و0.75% دون تغيير.

Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  سوق مسقط يواصل ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي
Tags:اسهمالأسهم الأوروبيةبورصةمؤشر
share on:
ولاء على

ولاء على

اخبار ذات صله

share
  • /

الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

share
  • /

هبوط الأسهم الأمريكية فى مستهل التعاملات

الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

الأسهم الأوروبية تتراجع عقب سياسات “ترامب”

share on: