الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع عقب قرار المحكمة البريطانية

ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية هامشياً خلال تداولات الثلاثاء بعد قرار المحكمة العليا في المملكة المتحدة بإجبار الحكومة البريطانية على استشارة مجلس النواب قبل بدء عملية “البريكست”.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.2% أو حوالي نقطة واحدة إلى 361.7 نقطة.

وارتفع مؤشر “داكس” الألماني (+ 49 نقطة) إلى 11595 نقطة، كما ارتفع مؤشر “كاك” الفرنسي (+ 8.6 نقطة) إلى 4830 نقطة، بينما تراجع مؤشر “فوتسي 100” البريطاني (- نقطة واحدة) عند 7150 نقطة.

في الوقت نفسه، ألزمت المحكمة العليا في بريطانيا حكومة “تيريزا ماي” بضرورة الحصول على موافقة البرلمان قبل الشروع في مفاوضات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن عدم الامتثال لذلك القرار يمثل انتهاكاً للمبادئ الدستورية.