الأسهم الأوروبية تعلق على انخفاض

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تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات الخميس وسط ترقب في الأسواق لنتائج انتخابات الرئاسة الفرنسية المزمع انعقادها خلال عطلة الأسبوع.

وفي نهاية التداولات، انخفض مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.3% أو نقطة واحدة إلى 380.5 نقطة.

وهبط مؤشر “داكس” الألماني (- 45 نقطة) إلى 12109 نقاط، كما تراجع مؤشر “فوتسي 100” البريطاني (- 21 نقطة) إلى 7327 نقطة، بينما انخفض مؤشر “كاك” الفرنسي (- 30 نقطة) إلى 5071 نقطة.

يأتي ذلك وسط ترقب للمشهد الانتخابي في فرنسا قبيل انطلاق الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الأحد القادم.

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Tags:الأسهم الأوروبيةبورصةمؤشر
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