الأسهم الأوروبية ترتفع مع ترقب اجتماع الفيدرالي

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات اليوم الإثنين، مع ترقب الأسواق لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء.

وتشير التوقعات إلى ثتبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية دون تغيير خلال اجتماع هذا الأسبوع.

وارتفع مؤشر “ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.7 % إلى 340 نقطة في تمام الساعة 10:07 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وارتفع مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 1 % إلى 6774 نقطة، فيما ارتفع مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.7 % إلى 10346 نقطة، وارتفع أيضاً مؤشر “كاك” الفرنسي بنسبة 0.9 % إلى 4372 نقطة.

تعليقات

comments