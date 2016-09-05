الأسهم الأوروبية ترتفع في مستهل تداولات اليوم

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات اليوم الإثنين، مع استيعاب المستثمرين لتقرير الوظائف الشهري للولايات المتحدة والذي أظهر يوم الجمعة إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم لعدد وظائف أقل من المتوقع.

وتراجعت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية عقب كشف التقرير عن إضافة الاقتصاد الأمريكي لـ151 ألف وظيفة خلال أغسطس/ آب بينما كانت تشير التوقعات إلى إضافة 180 ألفاً، كما استقر معدل البطالة في الولايات المتحدة عند 4.9% مقارنة بتوقعات انخفاضها إلى 4.8%.

وحققت الأسهم الأوروبية أعلى إغلاق لها في أربعة أشهر ونصف يوم الجمعة الماضي، عقب صدور التقرير.

وارتفع مؤشر “ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.2% إلى 351 نقطة، في تمام الساعة 10:12 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وارتفع مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.1% إلى 6902 نقطة، كما ارتفع مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.5% إلى 10734 نقطة، وارتفع أيضاً مؤشر “كاك” الفرنسي بنسبة 0.3% إلى 4556 نقطة.

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