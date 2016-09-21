الأسهم الأوروبية ترتفع عقب قرارات بنك اليابان

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات اليوم الأربعاء، مدعومة بمكاسب القطاع المصرفي والأسواق الآسيوية عقب قرارات بنك اليابان، ومع ترقب المستثمرين لنتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقرر بنك اليابان اليوم تثبيت سعر الفائدة على الودائع عند النطاق سالب 0.1%، متعهداً بإبقاء معدلات الفائدة على السندات لآجل عشر سنوات قرب النطاق صفر.

ويترقب المستثمرون نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي تعلن اليوم، مع توقعات بتثبيت أسعار الفائدة الأمريكية أيضاً.

وارتفع “مؤشر ستوكس يوروب 600” بنسبة 1% إلى 344 نقطة في تمام الساعة 10:08 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وارتفع مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.6% إلى 6871 نقطة، كما ارتفع مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 1.1% إلى 10503 نقطة، وارتفع أيضاً مؤشر “كاك” الفرنسي بنسبة 1.2% إلى 4442 نقطة.

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