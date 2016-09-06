الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم مكاسب قطاع الطاقة

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات اليوم الثلاثاء، مدعومة بمكاسب شركات الرعاية الصحية وقطاع الطاقة الذي استفاد من ارتفاع أسعار النفط.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفعت طلبيات المصانع في ألمانيا بنسبة 0.2% خلال يوليو/ تموز فيما أشارت التوقعات إلى ارتفاعها بنسبة 0.6%، كما حقق الاقتصاد السويسري نمواً بنسبة 0.6% خلال الربع الثاني، وتنتظر الأسواق صدور البيانات المعدلة حول نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو خلال الربع الثاني.

وارتفع مؤشر “ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.1% إلى 351 نقطة، في تمام الساعة 10:27 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفع مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.2% إلى 10694 نقطة، وارتفع أيضاً مؤشر “كاك” الفرنسي بنسبة 0.1% إلى 4545 نقطة، بينما انخفض مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.1% إلى 6874 نقطة.

وارتفع سهم شركة “فريسينيوس” للرعاية الصحية بنسبة 4.5% إلى 69.21 يورو (77.27 دولار)، فيما ارتفع سهم شركة “ميديكلينك” لإدارة المستشفيات والمنشآت الطبية بنسبة 1.7% إلى 1046 جنيه إسترليني (1395.7 دولار).

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