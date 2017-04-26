الأسهم الأوروبية ترتفع خلال التداولات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات الأربعاء وسط ترقب بين المستثمرين لخطة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” للإصلاح الضريبي، والتي من المتوقع أن تؤثر على الأسواق في أوروبا.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.5% أو حوالي نقطتين إلى 388.7 نقطة، وهو أعلى إغلاق منذ أغسطس/آب 2015.

وارتفع مؤشر “فوتسي 100” البريطاني (+ 13 نقطة) إلى 7288 نقطة، كما ارتفع مؤشر “داكس” الألماني (+ 5 نقاط) إلى 12473 نقطة، في حين ارتفع مؤشر “كاك” الفرنسي (+ 10 نقاط) إلى 5288 نقطة.

وتترقب الأسواق إعلان إدارة “ترامب” اليوم عن خطتها للإصلاح الضريبي وسط توقعات بخفض الضرائب على الشركات إلى 15%.