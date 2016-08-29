الأسهم الأوروبية تتراجع مع ترقب رفع الفائدة الأمريكية

هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات اليوم الإثنين، مع تقييم المستثمرين لخطاب رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جانيت يلين” ومدى ملائمة الظروف الاقتصادية في الولايات المتحدة لرفع أسعار الفائدة خلال الشهر القادم.

وتترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة نهاية هذا الأسبوع، للوقوف على مدى إمكانية زيادة أسعار الفائدة قريبا، خاصة عقب تأكيد “يلين” في خطابها يوم الجمعة، على تحسن المؤشرات الاقتصادية وسوق العمل ومناسبتها لرفع أسعار الفائدة.

وتشهد المملكة المتحدة عطلة رسمية اليوم مع إغلاق بورصة الأسهم والسندات، للعطلة الصيفية للبنوك، على أن تعاود العمل بدءً من الغد.

وانخفض مؤشر “ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.2% إلى 343 نقطة في تمام الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفض مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.6% إلى 10527 نقطة، وتراجع مؤشر “كاك” الفرنسي بنسبة 0.3% إلى 4427 نقطة.

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