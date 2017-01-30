الأسهم الأوروبية تتراجع عقب سياسات “ترامب”

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل التداولات، مع تقييم المستثمرين للمخاوف الدولية إزاء قرار الرئيس الأمريكي بحظر هجرة مواطني سبع دول إلى الولايات المتحدة، في ظل تواصل إعلان الشركات عن نتائج أعمالها.

وفي بداية الجلسة هبط مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.35% إلى 365 نقطة، في تمام الساعة 11:08 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وانخفض مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.55% إلى 7145 نقطة، وتراجع مؤشر “داكس” الألماني 0.3% إلى 11779 نقطة، وهبط المؤشر الفرنسي “كاك” بنسبة 0.35% إلى 4823 نقطة.

وتسبب قرار “دونالد ترامب” في نشوب احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة وردود فعل دولية مناوئة له، فيما انتقد الإجراء من قبل شركات مثل “جوجل” و”فيسبوك” و”آبل”.

من ناحية أخرى، قالت سلسلة المقاهي “ستاربكس” إنها تعتزم توظيف قرابة عشرة آلاف لاجئ خلال السنوات الخمس المقبلة في 75 دولة.

وتترقب الأسواق عن كثب، صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو اليوم مع توقعات بانخفاضه بنسبة 0.5%، إلى جانب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الإسباني مع توقعات بنمو نسبته 0.7%.