الأسهم الأمريكية تنخفض في مستهل التداولات

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الأسهم الأمريكية

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند افتتاح تداولات الثلاثاء وسط ترقب في الأسواق لموسم الإعلان عن نتائج الأعمال الفصلية للشركات.

 

وهبط مؤشر “داو جونز” الصناعي 55 نقطة إلى 20580 نقطة في تمام الساعة 04:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما انخفض مؤشر “نازداك” (- 5 نقاط) إلى 5852 نقطة، بينما تراجع مؤشر “S&P 500” القياسي (- 3 نقاط) إلى 2346 نقطة.

 

وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم “جولدمان ساكس” (GS.N) بنسبة 3.5% إلى 218.4 دولار بعد إعلان البنك عن نتائج أعمال دون التوقعات في الربع الأول.

 

وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، ارتفع الإنتاج الصناعي في أمريكا بنسبة 0.5% خلال الشهر الماضي، في حين أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.7%.

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Tags:الأسهم الأمريكيةبورصةمؤشر
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