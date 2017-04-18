الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية التداولات

قال مصدران مطلعان إن الصين تدرس إطلاق عقد آجل للنفط الخام في شنغهاي في النصف الثاني من هذا العام لتعيد الحياة للعقد الذي كان يعتقد أنه ارجيء قبل أشهر فقط.

ويهدف العقد لمنح الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة، دورا في تسعير الخام في آسيا وحصة في تجارة العقود الآجلة التي تقدر بتريليونات الدولارات من خلال عقدي برنت وخام غرب تكساس الوسيط.

واقتربت بورصة الطاقة الدولية في شنغهاي العام الماضي من إطلاق العقد الآجل الذي أقر في عام 2014 بعد سنوات من التخطيط ولكن الخطط ارجئت بسبب اضطراب في بورصة الأسهم المحلية وأسواق السلع مما أثار قلق الجهات التنظيمية.

ولم يوضح المصدران توقيت بدء التعامل على العقد فعليا.

وقال أحد المصدرين “في النصف الثاني من هذا العام ربما في سبتمبر أو أكتوبر” مضيفا أن ذلك قد يحدث قبل المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني.

وقال المصدر الثاني إنه قد يطلق قبل ذلك وربما في يوليو تموز أو أغسطس آب.

ولم تتضح علي الفور العوامل التي قادت إلى إحياء المشروع.

ولم تعط متحدثة باسم بورصة الطاقة الدولية في شنغهاي تاريخا محددا لبدء تداول العقد وقالت “نقوم بتحضيرات نشطة ونسعى لإطلاقه في أسرع وقت ممكن.”

ويجري تسعير مبيعات الخام في آسيا استنادا لأسعار خامي دبي وعمان والعقود المؤرخة لخام برنت القياسي حسب تقييم إس آند بي جلوبال بلاتس أو العقود الآجلة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة.