الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية التداولات

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند افتتاح تداولات الجمعة حيث تعرضت أسهم شركات الطاقة لضغوط بالتزامن مع هبوط أسعار النفط.

وهبط مؤشر “داو جونز” الصناعي بأكثر من 140 نقطة إلى 18339 نقطة في تمام الساعة 04:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما انخفض مؤشر “نازداك” (- 36 نقطة) إلى 5223 نقطة، بينما تراجع مؤشر “S&P 500” القياسي (- 17 نقطة) إلى 2163 نقطة.

وفي أسواق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.7% إلى 46.7 دولار للبرميل في تمام الساعة 04:52 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في حين انخفض خام “برنت” بحوالي 2% إلى 49.03 دولار للبرميل.

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