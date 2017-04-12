الأسهم الأمريكية تنخفض خلال التداولات

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الأربعاء بعد استقرارها في بداية الجلسة، حيث تجددت مخاوف المستثمرين بشأن التوترات الجيوسياسية.

وانخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بحوالي 60 نقطة إلى 20595 نقطة في تمام الساعة 06:24 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما تراجع مؤشر “نازداك” (- 21 نقطة) إلى 5845 نقطة، بينما انخفض مؤشر “S&P 500” الأوسع نطاقا (- 8 نقاط) إلى 2346 نقطة.

ولا تزال التوترات الجيوسياسية تلقي بظلالها على الأسواق، حيث طالب الرئيس الصيني “شي جينبينج” اليوم بحل سلمي للأزمة الكورية الشمالية، وذلك في أعقاب نشر الولايات المتحدة سفنا حربية قرب شبه الجزيرة الكورية.