الأسهم الأمريكية تنخفض خلال التداولات

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الاثنين متخليةً عن المكاسب التي حققتها في بداية التعاملات بدعم من أسهم شركات الطاقة.

وهبط مؤشر “داو جونز” الصناعي بحوالي 20 نقطة إلى 18103 نقاط في تمام الساعة 08:48 مساءً بتوقيت مكة المكرمة بعد مكاسب بأكثر من 100 نقطة في بداية الجلسة، كما تراجع مؤشر “نازداك” (- 16 نقطة) إلى 5228 نقطة، في حين تراجع مؤشر “S&P 500” القياسي (- نقطة واحدة) إلى 2138 نقطة.

وفي أسواق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.5% إلى 43.2 دولار للبرميل في تمام الساعة 08:38 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما ارتفع خام “برنت” بنسبة 0.6% إلى 46.06 دولار للبرميل.

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