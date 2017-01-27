الأسهم الأمريكية تفتتح الجلسة على استقرار

استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند افتتاح تداولات الجمعة عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة بالإضافة إلى ترقب صدور المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات.

وارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي تسع نقاط إلى 20110 نقاط في تمام الساعة 05:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما ارتفع مؤشر “S&P 500” الأوسع نطاقاً (+ نقطتين) إلى 2298 نقطة، بينما استقر مؤشر “نازداك” عند 5654 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم “جوجل” (GOOGL.O) بأكثر من 1% إلى 854.5 دولار رغم ارتفاع إيراداتها في الربع الرابع بنسبة 22.2%، بينما ارتفع سهم “مايكروسوفت” (MSFT.O) بنسبة 1.5% إلى 65.1 دولار بعد تحقيق أرباح أعلى من التوقعات.

وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.9% خلال الربع الأخير من العام 2016، في حين انخفضت طلبيات السلع المعمرة 0.4% في الشهر الماضي.