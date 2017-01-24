الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها خلال التداولات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الثلاثاء عقب افتتاحية مستقرة، وتلقت أسهم قطاع الطاقة دعماً من انتعاش أسعار النفط.

وارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بأكثر من 100 نقطة إلى 19904 نقاط في تمام الساعة 09:02 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما ارتفع مؤشر “نازداك” (+ 25 نقطة) إلى 5578 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “S&P 500” القياسي (+ 11 نقطة) إلى 2277 نقطة.

وفي أسواق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم مارس/آذار بنسبة 1.4% إلى 53.5 دولار للبرميل في تمام الساعة 08:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بينما ارتفع خام “برنت” بنسبة 0.8% إلى 55.7 دولار للبرميل.