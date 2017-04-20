الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها خلال التداولات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية، وعززت مكاسبها وسط استمرار الترقب لصدور المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات.

وارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.8% أو 170 نقطة إلى 20575 نقطة في تمام الساعة 07:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما ارتفع مؤشر “نازداك” (+ 51 نقطة) إلى 5914 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “S&P 500” القياسي (+ 17 نقطة) إلى 2355 نقطة.

يأتي ذلك بعد بيانات أظهرت ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا 10 آلاف طلب إلى 244 ألفا في الأسبوع الماضي، بينما تراجع عدد المستفيدين من تأمين البطالة 49 ألفا إلى 1.979 مليون، وهو المستوى الأدنى في 17 عاما.