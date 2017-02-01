الأسهم الأمريكية تستقر خلال التداولات

استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الأربعاء متخلية عن مكاسبها السابقة التي سجلتها في بداية الجلسة.

وانخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي 4 نقاط إلى 19860 نقطة في تمام الساعة 07:28 مساءً بتوقيت مكة المكرمة بعد مكاسب بحوالي 90 نقطة في بداية الجلسة، كما تراجع مؤشر “S&P 500” القياسي (- 4 نقاط) إلى 2274 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “نازداك” (+ 10 نقطة) إلى 5625 نقطة.

ورغم ذلك، أبقى سهم “آبل” (AAPL.O) على مكاسبه عند 5.5% ليتم التداول عليه أعلى 128 دولارا، وذلك عقب كشف الشركة المنتجة لـ”آيفون” أمس عن نتائج أعمال إيجابية.